Die Zahl der Demenzpatienten in Deutschland wird bis 2050 erheblich steigen.

Das geht aus Prognosen hervor, die der Dachverband nationaler Alzheimer-Gesellschaften - Alzheimer Europe - in Brüssel vorgestellt hat. 2018 lebten dem Bericht zufolge in der Bundesrepublik knapp 1,6 Millionen Menschen mit einer Demenzerkrankung. Bis zum Jahr 2050 werde sich die Zahl voraussichtlich auf 2,7 Millionen erhöhen. Das entspräche einem Anstieg um fast 70 Prozent. Als Grund für die Entwicklung führt Alzheimer Europe den demografische Wandel und die steigende Zahl älterer Menschen an. Europaweit werde sich die Zahl der Demenzkranken bis 2050 sogar verdoppeln.



Die erwartete Zahl demenzkranker Menschen werde die Gesundheitssysteme weiter unter Druck setzen, sagte der Direktor von "Alzheimer Europe", Georges. Regierungen müssten ihre Gesundheits- und Pflegesysteme darauf einstellen und mehr in die Forschung zur Behandlung und Prävention von Demenz investieren.