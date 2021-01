Die Arbeitgeber in Deutschland fordern eine längere Lebensarbeitszeit.

Arbeitgeberpräsident Dulger sagte der Deutschen Presse-Agentur, bei weiter steigender Lebenserwartung müsse auch die Arbeitsdauer ansteigen. Wegen des demografischen Wandels werde der Druck auf die sozialen Sicherungssysteme immer stärker. Die Kosten aus der Alterung der Gesellschaft müssten auf die Generationen verteilt werden. Nur so könne das Vertrauen in die gesetzliche Rente erhalten werden, betonte Dulger.



Die Wirtschaftsweise Schnitzer sieht in dieser Frage schnellen Handlungsbedarf. Sie sagte dem "Handelsblatt", man müsse rasch reagieren. Die Menschen könnten eine Heraufsetzung des Renteneintrittsalters leichter akzeptieren, wenn sie wüssten, dass dies erst in ein paar Jahren einsetze.

Diese Nachricht wurde am 04.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.