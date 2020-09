Die Einwohnerzahl in den ostdeutschen Ländern ist laut einer Studie des "Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung" weiter gesunken.

Seit der deutschen Einheit sei die Bevölkerung in Deutschland zwar insgesamt um 3,4 Millionen Menschen gewachsen, auf rund 83 Millionen. Während allerdings die westdeutschen Bundesländer seit 1990 einen Zuwachs von mehr als 5,4 Millionen Einwohnern verzeichneten, hätten die ostdeutschen Flächenländer im gleichen Zeitraum rund 2,2 Millionen verloren. Am stärksten Betroffen von diesem Rückgang sei Sachsen-Anhalt, das fast jeden vierten Einwohner eingebüßt habe.



Laut dieser Studie kämpfen aber auch in den westlichen Bundesländern bestimmte ländliche Regionen mit sinkenden Einwohnerzahlen, dazu zählt die Südwestpfalz oder Oberfranken. Währenddessen stünden, so wörtlich, "attraktive Großstädte" und ihr Umland unter einem starken Wachstumsdruck.



Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Wanderwitz, zieht 30 Jahre nach der Wiedervereinigung dennoch eine überwiegend positive Bilanz: Es gebe ein starkes Fundament der Einheit, auf dem weiter aufgebaut werden könne. Der Zustand der Demokratie im Osten mache aber auch Sorge, da "Hass und Extremismus" schneller zutage treten würden.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.