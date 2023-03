Donald J. Trump . (dpa / Chris Kleponis / Pool via CNP)

Der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Schumer, twitterte, Trump unterliege denselben Gesetzen wie jeder andere Amerikaner. Über den Fall richte nun die Justiz und nicht die Politik. Schumer forderte Gegner wie Unterstützer Trumps auf, Einflussversuche zu unterlassen und friedlich zu bleiben. Trump selbst, der bei der Präsidentschaftswahl 2024 erneut antreten will, beklagte Wahlbeeinflussung und politische Verfolgung.

Zuvor hatte eine Jury in New York dafür gestimmt, Anklage gegen Trump zu erheben. Der Inhalt der Klageschrift blieb zunächst verschlossen. Es geht aber wohl um nicht ordentlich verbuchte Zahlungen an eine Pornodarstellerin, mit der Trump eine Affäre gehabt haben soll. Es ist das erste Mal in der Geschichte der USA, dass ein früherer Präsident strafrechtlich belangt wird.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.