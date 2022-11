Kongresswahlen in den USA

Die Flagge der Vereinigten Staaten (picture alliance / dpa / imageBROKER / Dirk v. Mallinckrodt)

Die Demokraten von Präsident Biden kommen damit auf 50 der 100 Sitze im Senat. In Patt-Situationen gibt Vizepräsidentin Harris mit ihrer Stimme den Ausschlag. Die Auszählung in Nevada dauert länger als in anderen Staaten, weil dort auch Briefwahlstimmen mitgezählt werden, die bis zu vier Tage nach dem Wahltag eintreffen. Das Wahlergebnis im Bundesstaat Georgia steht noch aus. Dort findet am 6. Dezember eine Stichwahl statt.

Wer künftig im Repräsentantenhaus die Mehrheit hat, ist bisher offen. Es wird allerdings mit einer knappen Mehrheit für die Republikaner gerechnet. Bei der Abstimmung am vergangenen Dienstag standen alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und 35 der 100 Sitze im Senat zur Wahl. Außerdem ging es in etlichen Bundesstaaten um die Besetzung der Gouverneursposten.

