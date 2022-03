Blick auf das Kapitol, Sitz des US-Kongresses, in Washington: Das Repräsentantenhaus ist im Südflügel untergebracht, der Senat im Nordflügel. (picture alliance / Jürgen Schwenkenbecher)

Das teilten die führenden Demokraten im Repräsentantenhaus und im Senat, Pelosi und Schumer, in Washington mit. In dem Paket seien auch 13,6 Milliarden US-Dollar an Hilfen für die Ukraine vorgesehen. Eine Einigung mit den Republikanern sei nur möglich gewesen, weil die ursprünglich für den weiteren Kampf gegen die Pandemie vorgesehen Mittel gestrichen worden seien, hieß es weiter. Insgesamt hat das Haushaltspaket jetzt einen Umfang von etwa 1,5 Billionen US-Dollar. Dem Etat müssen in den USA sowohl das Repräsentantenhaus als auch der Senat zustimmen.

