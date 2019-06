Die oppositionellen Demokraten im US-Bundesstaat Alabama wollen gegen eine Regelung vorgehen, durch die Vergewaltigern elterliche Rechte zugesprochen werden können, wenn durch die Tat ein Kind entsteht.

Laut "Washington Post" ist Alabama einer von zwei US-Bundesstaaten mit einer entsprechenden Regel. Die Senatorin im Parlament von Montgomery, Figures, sagte der Zeitung, sie plane bei der nächsten Sitzung einen Entwurf einzubringen. Im vergangenen Monat hatten die Abgeordneten in Alabama dem Bericht zufolge über einen Gesetzentwurf entschieden, der die bisherige Regelung abgeschafft hätte. Das sei jedoch nur auf solche Fälle beschränkt worden, wenn Väter ihre Töchter vergewaltigen.



Sollten sich die Demokraten in Alabama durchsetzen, warnt die "National Parents Organization", die sich für ein geteiltes Sorgerecht nach Scheidungen einsetzt, allerdings vor Missbrauch. Wenn das Sorgerecht auf Basis von Vergewaltigungsvorwürfen entzogen werden könne, sei das eine "offene Einladung zum Betrug", wird ein Vertreter der Organisation in der Washington Post zitiert.



Unter elterliche Rechte fällt neben dem Sorgerecht auch ein Besuchsrecht. Das Portal "Mother Jones" berichtet über den Fall einer Frau in Alabama, die von ihrem Onkel vergewaltigt worden sei. Ein Gericht habe ihm jedoch das Recht zugesprochen, die drei Kinder zu besuchen, die aus den Vergewaltigungen hervorgegangen seien.



Fälle wie dieser haben an Brisanz gewonnen, weil die Gouverneurin von Alabama ein umstrittenes Abtreibungsgesetz unterzeichnet hat. Schwangerschaftsabbrüche sind danach auch nach Vergewaltigung oder Inzest verboten. Ärztinnen und Ärzten, die sich nicht daran halten, drohen bis zu 99 Jahre Haft. Einzige Ausnahme ist, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist. "Mother Jones" berichtet, jedes Jahr würden in den USA Schätzungen der Regierung in Washington zufolge bis zu 12.500 Kinder als Folge einer Vergewaltigung geboren.