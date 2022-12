Neues Urteil gegen den chinesischen Demokratie-Aktivisten Jimmy Lai (AP/Kin Cheung)

Das Gericht befand den 75-Jährigen für schuldig, in den Räumlichkeiten seiner aufgelösten Zeitungsredaktion eine Privatfirma betrieben zu haben. Damit habe er gegen den Mietvertrag verstoßen. Lai befindet sich bereits seit zwei Jahren in Haft, am Dienstag beginnt ein weiteres Verfahren wegen angeblicher Verletzung des Versammlungsrechts. Human Rights Watch fordert seine Freilassung. Die Strafverfahren gegen Lai seien ein Rachefeldzug gegen einen führenden Verfechter von Demokratie und Medienfreiheit in Hongkong, erklärte ein Sprecher.

