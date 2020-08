Nach Einschätzung des German Marshall Funds ist die Gewaltenteilung in den USA in Gefahr.

Die amerikanische Gesellschaft diskutiere derzeit über Zustände, die man vorher nicht für möglich gehalten habe, sagte der Berliner Büroleiter der US-Stiftung, Thomas Kleine-Brockhoff, im Deutschlandfunk (Audio-Link). Jüngstes Beispiel sei der Einsatz von "Militär" gegen Demonstrierende der "Black lives matter"-Bewegung in Portland.



US-Präsident Trump versuche die Gewaltenteilung auszuhebeln und die Spaltung der Gesellschaft voranzutreiben, um daraus sein eigenes Potenzial zu vergrößern. Es sei Besorgnis erregend, dass man derzeit in den USA Grenzüberschreitungen beobachten könne, die in anderen Ländern zu einer Illiberalität geführt hätten.



Mit Blick auf die transatlantischen Beziehungen sagte Kleine-Brockhoff, dass das Verhältnis zu den USA eingefroren sei. Deutschland ergreife keine wesentlichen Initiativen mehr mit den USA. Stattdessen warte man als Bundesrepublik strategisch ab, "bis die Sache vorübergeht". Erst dann werde man an das gute Verhältnis in der Vergangenheit anknüpfen. Kleine-Brockhoff sieht die Wiederwahlchancen Trumps bei der Präsidentenwahl im November als gering.



Der German Marshall Fund ist eine Denkfabrik, die sich zum Ziel gesetzt hat, die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Beziehungen zwischen den USA und Europa zu stärken. Das Hauptquartier der Stiftung ist in Washington DC.