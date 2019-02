Bundespräsident Steinmeier hat einen respektvollen Umgang in der politischen Auseinandersetzung angemahnt.

Er wolle eine Diskussionskultur beflügeln, bei der gewisse Grundregeln von allen geachtet würden, sagte Steinmeier in einer Rede in Krefeld. Zudem rief er die Politiker dazu auf, den Bürgern auf Augenhöhe zu begegnen. Die meisten Menschen wünschten sich, nicht belehrt, sondern gehört und ernstgenommen zu werden. Bei dem Besuch einer sogenannten "Demokratiewerkstatt" unterstrich das Staatsoberhaupt die Bedeutung der politischen Bildung. Es gebe einen Vertrauensverlust der Bürger in die Politik bis hin zu Stimmen, die das System als solches infrage stellten, meinte Steinmeier.



Entstanden war das Projekt "Demokratiewerkstatt" im Rahmen eines Ideenwettbewerbs aus Anlass des 70. Geburtstags des Grundgesetzes.