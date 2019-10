Die Amadeu-Antonio-Stiftung muss nach eigenen Angaben ein Büro in Hannover schließen, aufgrund der geplanten Kürzung der Bundesregierung beim Programm "Demokratie leben".

Die Ablehnung zweier Modellprojekt-Anträge führe dazu, dass man die Arbeit von inzwischen acht Jahren dort einstellen müssen, sagte Sprecher Robert Lüdecke in einem Beitrag des Deutschlandfunks. Eigentlich hatte man vor, auf die erworbene Expertise aufzubauen und die Themen der Stiftung voran zu treiben. Das wäre in dem Fall der Kampf gegen Antisemitismus gewesen. Aber jetzt werde man plötzlich im Regen stehen gelassen.



Auch beim Neonazi-Aussteiger-Programm "Exit" ist unklar, wie es weiter geht. Der Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik, Josef Blank, betonte: "Unser Verein ist tatsächlich in seiner Existenz bedroht." Ebenfalls betroffen ist Initiative "Gesicht zeigen" des früheren Regierungssprechers Uwe-Karsten Heye. Von ihnen wurden zwei beantragte Modellprojekte abgelehnt.



Im Bundeshaushalt sind im nächsten Jahr für das Bundesprogramm "Demokratie leben" 107,5 Millionen Euro eingeplant – acht Millionen Euro weniger als im Jahr zuvor. Von 400 bislang geförderten Modellprojekten werden nur 100 fortgesetzt.