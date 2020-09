Bundestagspräsident Schäuble hat vorgeschlagen, mit Bürgerräten die Akzeptanz der parlamentarischen Demokratie zu stärken.

In einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" sagte der CDU-Politiker, die Bindung zwischen Wählern und Gewählten sei schwächer geworden. Außerdem habe die Kraft der Parteien, die für eine stabile repräsentative Demokratie wichtig seien, nachgelassen. Ein Bürgerrat könne da als "eine Art Kompromiss zwischen einer reinen parlamentarischen Demokratie und einer mit Plebisziten" helfen.



In einem solchen Gremium sollen sich durch Los ausgewählte Bürger intensiv mit einem Thema befassen und am Ende ein Gutachten mit den Ergebnissen erstellen. Schäuble verwies in dem Interview unter anderem auf Erfahrungen in Irland, wo in Bürgerräten über das Abtreibungsverbot diskutiert und dieses am Ende mit einem Volksentscheid abgeschafft worden sei.

