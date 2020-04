Die Demokratie gerät nach einer Studie weltweit unter Druck.

Autoritäre Regierungsmuster hätten in den vergangenen zehn Jahren kontinuierlich zugenommen, heißt es in einer Untersuchung der Bertelsmann Stiftung. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie dohten diese Entwicklung zu verstärken. So seien mittlerweile auch stabile Demokratien gefährdet. In der Studie werden hier Ungarn, Polen, Brasilien und Indien genannt. In 60 Ländern sei die Gewaltenteilung erkennbar ausgehöhlt worden und 58 Staaten hätten etwa Demonstrationsrechte eingeschränkt. Untersucht wurde die Lage in insgesamt 137 Ländern.