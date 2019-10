Bei der Parlamentswahl in Portugal zeichnet sich eine niedrigere Wahlbeteiligung ab.

Am Mittag lag sie mit rund 19 Prozent etwa zwei Prozentpunkte unter der von 2015. Umfragen zufolge können die regierenden Sozialisten von Ministerpräsident Costa mit einem Sieg rechnen. Als entscheidend gilt die gute Wirtschaftslage. Portugals Wachstum liegt über dem Durchschnitt der EU; die Staatsschulden haben einen Tiefststand erreicht.



Im Kosovo läuft ebenfalls eine vorgezogene Parlamentswahl. Der bisherige Regierungschef Haradinaj war im Juli zurückgetreten. Ihm werden Kriegsverbrechen während des Kosovo-Kriegs in den Neunziger Jahren vorgeworfen.



Auch in Tunesien wird gewählt. Der Ausgang gilt als ungewiss: um die 217 Sitze im Parlament bewerben sich rund 15.000 Kandidaten.