Die Regierung in Hongkong wirft der Bundesrepublik vor, kriminellen Aktivisten Asyl zu gewähren.

Anlass ist der Fall einer Frau, die im vergangenen Jahr an den Massenprotesten gegen die Regierung in Hongkong teilgenommen hatte und daraufhin angeklagt wurde. Sie floh aus Angst vor einem unfairen Gerichtsverfahren nach Deutschland und ist hier mittlerweile als Flüchtling anerkannt.



Ein Sprecher der Verwaltung in Hongkong warnte ausländische Regierungen davor, sich in interne Angelegenheiten der Volksrepublik China einzumischen. Man habe den deutschen Generalkonsul einbestellt, um die Angelegenheit zu klären, hieß es weiter. In Hongkong wurden seit dem vergangenen Jahr mehr als 10.000 Anhänger der Demokratiebewegung festgenommen.

