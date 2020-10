In Thailand sind erneut Tausende Menschen gegen die Regierung auf die Straße gegangen.

In rund 20 Städten fanden Kundgebungen statt. Gestern waren nach Angaben von Aktivisten sieben Demonstranten festgenommen worden. In Thailand gilt seit Donnerstag ein Demonstrationsverbot. Heute wurden in der Hauptstadt Bangkok vorübergehend 15 Bahnhöfe gesperrt, um die Proteste zu behindern.



Seit Monaten gibt es Massendemonstrationen. Die Teilnehmer fordern den Rücktritt des Ministerpräsidenten und umfassende Reformen. Es geht aber auch um die Rolle der Monarchie.

