Berlin, Feierlichkeiten 75 Jahre Grundgesetz; Bundeskanzler Scholz stellt sich beim Demokratiefest den Fragen der Bürgerinnen und Bürger. (IMAGO / Christian Spicker / IMAGO / Christian Spicker)

Zum Auftakt stellte sich Bundeskanzler Scholz gestern den Fragen der Bürger. Neben den Ständen der Bundesregierung sind zwischen Bundeskanzleramt und Bundestag zahlreiche Zelte aufgebaut. Dort stellen Hilfsorganisationen, Gewerkschaften und gemeinnützige Einrichtungen ihre Arbeit vor.

Die FDP-Politikerin Teuteberg warb für die Wertschätzung des Grundgesetzes. Teuteberg ist in der DDR aufgewachsen und schilderte im Deutschlandfunk, dass Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit und Reisefreiheit Teil einer Gesellschaftsordnung gewesen seien, nach der sie sich damals gesehnt habe. Teuteberg mahnte aber an, die Debattenkultur in Deutschland zu stärken. Das Grundgesetz setze auch auf Meinungsstreit, der zu wenig praktiziert werde.

Villa Hammerschmidt für Besucher geöffnet

Auch im ehemaligen Bonner Regierungsviertel wird gefeiert. Bundespräsident Steinmeier öffnet die Villa Hammerschmidt, die neben dem Schloss Bellevue in Berlin offizieller Amtssitz des Präsidenten ist. Auch in weiteren Städten sind anlässlich des Jubiläums Veranstaltungen geplant.

Bei dem Staatsakt am Donnerstag hatte Bundespräsident Steinmeier dazu aufgerufen, Demokratie und Verfassung zu schützen und gegen aktuelle Bedrohungen zu verteidigen.

Das Grundgesetz wurde am 23. Mai 1949 vom damaligen Vorsitzenden des Parlamentarischen Rates, Adenauer, verkündet. Bis 1990 galt die neue Verfassung nur für den Westen, später für Ost und West.

Diese Nachricht wurde am 25.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.