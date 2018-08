Bei seiner Rückkehr in die Demokratische Republik Kongo ist der frühere Milizführer Bemba von zehntausenden Anhängern empfangen worden.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP kam es am Flughafen der Hauptstadt Kinshasa zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei. Bemba ist Kandidat der "Bewegung für die Befreiung Kongos" für die Präsidentenwahl Ende des Jahres.



Der ehemalige Vizepräsident wurde 2008 festgenommen und 2016 vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt. Ihm waren Kriegsverbrechen in der benachbarten Zentralafrikanischen Republik angelastet worden. Aufgrund schwerer Verfahrensfehler hob das Gericht die Strafe im Juni in einem Berufungsverfahren auf und ließ ihn wieder frei.