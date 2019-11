Der Friedensnobelpreisträger Mukwege fordert transparentere Handelswege und faire Lieferketten für Bodenschätze.

Die Gewalt in seiner Heimat Kongo sei in erster Linie wirtschaftlich begründet und gehe vor allem von Menschen aus, die sich die Rohstoffe des Landes aneignen wollten, sagte Mukwege bei einem Vortrag an der Berliner Charité. Notwendig sei deshalb eine vollständige Rückverfolgbarkeit vom Abbau der Mineralien in den Minen im Ostkongo bis hin zum Endprodukt. An die Verbraucher appellierte der Arzt, nur fair hergestellte Mobiltelefone zu kaufen.



In der Demokratischen Republik Kongo werden für Handys wichtige Rohstoffe wie Coltan oder Tantal abgebaut, aber auch Kobalt, Wolfram, Zinn und Gold. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation "Amnesty International" werden in den Minen auch Kinder eingesetzt.