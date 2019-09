In der demokratischen Republik Kongo ist ein als Kriegsverbrecher gesuchter Kommandant der ruandischen Hutu-Miliz von der Armee getötet worden.

Wie die Streitkräfte mitteilten, wurde der Anführer der Miliz FDLR, Mudacumura, zusammen mit einigen seiner Kämpfer im Osten des Landes erschossen. Er habe sich einer Rückführung nach Ruanda widersetzt. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag wirft Mudacumura Gräueltaten im Kongo vor.



Die FDLR war von Hutu-Extremisten gegründet worden, die für den Völkermord an den Tutsi 1994 in Ruanda mit verantwortlich gemacht werden. Sie hält sich im Kongo auf, wo sie die Bevölkerung terrorisiert. Im Osten des Landes kämpfen mehrere bewaffnete Gruppen um die Kontrolle über die Ausbeutung von Bodenschätzen.