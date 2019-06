Der Weltgesundheitsorganisation WHO fehlen offenbar Millionenbeträge, um die Viruserkrankung Ebola im Kongo wirkungsvoll zu bekämpfen. WHO-Generalsekretär Ghebreyesus sagte in Genf, bisher sei nur etwa die Hälfte des Geldes zusammengekommen, das die Organisation zur Finanzierung des Einsatzes in dem zentralafrikanischen Land benötige.

Die WHO hatte die Kosten für die Maßnahmen auf knapp 100 Millionen Dollar geschätzt. Sollte die Finanzierungslücke nicht geschlossen werden, müsse die WHO ihren Einsatz im Kongo zurückfahren.



Die Weltgesundheitsorganisation betreibt unter anderem Behandlungszentren und überwacht tausende Menschen, die mit Ebola-Kranken oder deren Angehörigen in Kontakt waren. In den vergangenen 12 Monaten sind in der Demokratischen Republik Kongo mehr als 1.500 Menschen an Ebola gestorben.