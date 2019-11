Das Militär der Demokratischen Republik Kongo hat eine Offensive gegen Rebellengruppen im Osten des afrikanischen Landes begonnen.

Nach Angaben der Armee findet der Einsatz in der Region Beni statt. Die Offensive richte sich hauptsächlich gegen die Rebellengruppe ADF, die in den vergangenen Jahren Hunderte Zivilisten und Sicherheitskräfte getötet und Kinder als Kämpfer rekrutiert habe. Das Gebiet an der Grenze zu Uganda und Ruanda war eines der Zentren des Ebola-Ausbruchs im Kongo, dem tausende Menschen zum Opfer gefallen sind. Die Rebellenangriffe haben den Kampf gegen die Ausbreitung des tödlichen Virus bislang weitestgehend verhindert.