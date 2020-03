Die Demokratische Republik Kongo hat wegen der Coronavirus-Pandemie den Notstand ausgerufen.

Präsident Tshisekedi teilte mit, die Hauptstadt Kinshasa sei abgeriegelt. Reisen von dort in die Provinzen sowie in umgekehrter Richtung seien untersagt. Die Grenzen seien weitgehend geschlossen. Erlaubt seien nur noch Frachttransporte. In dem zentralafrikanischen Land wurden bisher 45 Infektionen sowie drei Tote durch die Pandemie registriert. Alle Fälle traten in Kinshasa auf.



In mehreren anderen afrikanischen Staaten galten bereits Reisebeschränkungen, darunter im Senegal, in der Elfenbeinküste und in Südafrika. Laut einer auf amtlichen Statistiken beruhenden Zählung der Nachrichtenagentur AFP wurden auf dem afrikanischen Kontinent bis gestern insgesamt gut 2.100 Ansteckungen mit dem Coronavirus nachgewiesen, 62 Menschen starben.