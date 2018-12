Die Präsidentenwahl in der Demokratischen Republik Kongo ist von Unregelmäßigkeiten überschattet worden.

Beobachter und Journalisten berichten von stundenlangen Verzögerungen bei der Öffnung von Wahllokalen und Problemen mit den Wahlcomputern. Die Regierung hatte die Abstimmung für 1,2 Millionen Wahlberechtigte in Hochburgen der Opposition auf März verschoben und dies unter anderem mit einem Ebola-Ausbruch begründet. In der Provinz Nordkivu attackierten aufgebrachte Bürger Wahllokale. Die Polizei setzte Tränengas ein. In der Stadt Walungu gab es nach Korrespondentenangaben zwei Tote.



Insgesamt entscheiden in der Demokratischen Republik Kongo etwa 40 Millionen Wahlberechtigte über einen Nachfolger für Staatschef Kabila, der nach zwei Amtszeiten nicht wieder antreten darf. Als Favorit gilt sein Gefolgsmann Shadary. Weil er Proteste blutig niedergeschlagen hatte, wurde Shadary von der Europäischen Union mit Sanktionen belegt.