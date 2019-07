In der kongolesischen Großstadt Goma ist ein zweiter Mann am Ebola-Virus gestorben.

Der zuständige Koordinator Muyembe sagte, der Fall scheine nicht in Verbindung zu stehen mit dem ersten Ebola-Fall in Goma vor gut zwei Wochen. Es ist unklar, ob der Mann weitere Menschen mit dem Virus infiziert hat. Er hatte schon vor gut einer Woche erste Symptome der Krankheit gezeigt, war aber erst gestern in einem Behandlungszentrum isoliert worden.



Die Weltgesundheitsorganisation hatte die Ebola-Epidemie in der Demokratischen Republik Kongo nach dem ersten Fall in Goma als internationalen Gesundheitsnotstand eingestuft. Sie befürchtet eine weitere Ausbreitung des Virus in der Großstadt und auf das Nachbarland Ruanda.