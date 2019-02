Der Gouverneur des US-Bundesstaates Virginia, Northam, hat sich für das Tragen eines rassistischen Kostüms entschuldigt.

In einer Stellungnahme gestand der Demokrat ein, ein mehr als 30 Jahre altes Foto zeige ihn "in einem Kostüm, das eindeutig rassistisch und beleidigend" sei. Northam entschuldigte sich zudem in einer Video-Botschaft.

Jahrbuch-Foto aus den 80er-Jahren wird nun kritisiert

Unter anderem die Zeitung "The Virginian Pilot" hatte ein Foto veröffentlicht, das 1984 zu Northams Abschluss an der East Virginia Medical School auf seiner Jahrbuchseite erschienen war. Zu sehen ist eine Person in der weißen Kutte des rassistischen Ku-Klux-Klans, daneben eine Person mit schwarz bemaltem Gesicht. Wer von den beiden der demokratische Politiker ist, ist den Medienberichten zufolge nicht zu erkennen.



Der im 19. Jahrhundert in den USA gegründete Ku-Klux-Klan ermordete bei Überfällen in weißen Roben zahlreiche Afroamerikaner. Das sogenannte Blackfacing, also das Schminken eines weißen Gesichts mit schwarzer Farbe, wurde zuletzt auch außerhalb der USA vielfach als rassistisch kritisiert.

Zahlreiche Rücktrittsforderungen - auch aus der eigenen Partei

Nicht nur von Republikanern und Bürgerrechtsgruppen kamen Forderungen, Northam müsse zurücktreten. Auch eine Vielzahl demokratischer Politiker aus Virginia und auf Bundesebene schloss sich an. Northam habe wohl keine Wahl als sein Amt aufzugeben, schreibt die Nachrichtenagentur Associated Press.