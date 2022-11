Steigende Corona-Zahlen in China

Proteste auch in Schanghai - hier zu sehen auf einem Video-Schreenshot. (Uncredited / AP / dpa / Uncredited)

Ein Student der Elite-Universität sagte der Nachrichtenagentur AFP, am Vormittag hätten Studierende damit begonnen, Schilder am Eingang zur Mensa hochzuhalten. "Dann kamen mehr und mehr Menschen dazu. Jetzt sind hier 200 bis 300 Menschen", sagte der Augenzeuge. Die Demonstranten fordern auch den Rücktritt von Präsident X. Die Null-Covid-Politik Chinas sei gescheitert, so der Vorwurf, und Xi trage dafür die Verantwortung. Auch in der Provinz Xinjiang im Nordwesten Chinas gingen hunderte Menschen auf die Straßen und forderten ein Ende des Lockdowns. Große Teile der Region und der dortigen Hauptstadt Ürümqi sind seit mehr als 100 Tagen abgeriegelt.

China verzeichnet den vierten Tag in Folge einen Rekordwert bei den Corona-Neuinfektionen. Nach Angaben der Nationalen Gesundheitskommission gab es fast 39.800 neue Fälle - nach rund 35.000 am Vortag. Das Land meldet binnen Tagesfrist einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus. Die offizielle Zahl der Corona-Toten in China steigt damit auf 5233. Unter anderem die Verwaltung der Stadt Shenzhen nahe Hongkong verschärfte die Regelungen angesichts der weiter steigenden Zahlen.

