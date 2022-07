Die Demonstranten in der Hauptstadt Colombo wollen sich aus dem Präsidentenpalast zurückziehen. (dpa/ Eranga Jayawardena)

Man werde sich mit sofortiger Wirkung friedlich zurückziehen, den Protest aber fortsetzen, sagte eine Sprecherin der Bewegung. Die Aktivisten fordern den Rücktritt von Präsident Rajapaksa und seines Ministerpräsidenten Wickremesinghe. Rajapaksa war in der Nacht zum Mittwoch vor den anhaltenden Massenprotesten außer Landes geflohen, ist formell trotz anderslautender Versprechen aber noch nicht zurückgetreten. Berichten zufolge will Rajapaksa nach Singapur oder Saudi-Arabien ins Exil gehen. Seinen Regierungschef Wickremesinghe ernannte er zum Übergangspräsidenten.

Vor dem Parlament in Colombo rückten unterdessen Soldaten mit Schützenpanzern an. Zuvor hatten Demonstranten versucht, das Gebäude zu stürmen, wurden aber von den Sicherheitskräften mit Tränengas zurückgedrängt. Wegen der anhaltenden Unruhen war gestern der Notstand in Sri Lanka ausgerufen worden. Hintergrund für die Proteste ist die seit Monaten anhaltende Wirtschaftskrise in der Inselnation.

