Sie hätten Sicherheitsinfrastruktur zerstört, teilte das Transportministerium in Lima mit. Zudem seien die Start- und Landebahnen blockiert worden. Der Flughafen sei geschlossen worden.

Die neue Präsidentin Boluarte stellte vorgezogene Neuwahlen in Aussicht. Sie sagte in einer Rede an die Nation, sie strebe eine Einigung mit dem Kongress an, um im April 2024 Wahlen durchzuführen. Boluarte hatte vergangene Woche Castillo abgelöst. Er war vom Parlament des Amtes enthoben worden, nachdem er seinerseits versucht hatte, das Parlament aufzulösen. Er befindet sich in Untersuchungshaft.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.