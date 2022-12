Sie setzten Teile des Gebäudes in Brand, teilten Augenzeugen und Behördenvertreter mit. Zudem habe es Schusswechsel gegeben. Mindestens ein Mensch sei getötet worden. Rund 200 Menschen hätten sich aus Protest über die tiefe wirtschaftliche Krise in Syrien um das Gebäude versammelt. In lauten Rufen forderten sie den Sturz von Staatschef Assad, hieß es. Bisher war die Provinz Sweida, in der vor allem die Minderheit der Drusen lebt, von Gewaltausbrüchen verschont geblieben. Vertreter der Drusen bemühen sich darum, nicht in den Bürgerkrieg hineingezogen zu werden.

