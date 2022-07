Zehntausende haben in Colombo gegen die Folgen der Wirtschaftskrise protestiert und den Amtsverzicht von Regierung und Präsident verlangt. Sie durchbrachen Sperren und stürmten die Residenz und das Büro von Präsident Rajapaksa. Videos im Fernsehen und in sozialen Medien zeigten Demonstranten im Pool des Präsidentenpalastes. Später drangen sie auch in das Privathaus von Ministerpräsident Wickremesinghe ein und setzten es in Brand. Wickremesinghe bot ebenfalls seinen Rücktritt an. Der Sprecher des Parlaments teilte mit, Präsident Rajapaksa benötige mit seinem Rücktritt Zeit bis kommenden Mittwoch, um eine geordnete Machtübergabe zu sichern.