In New York haben zehntausende Menschen für mehr Klimaschutz und ein Ende fossiler Brennstoffe demonstriert. (AP / Charles Sykes)

An der Kundgebung in Manhattan beteiligten sich rund 700 Organisationen und Aktivistengruppen. Die demokratische Abgeordnete Ocasio-Cortez kritisierte, dass die US-Regierung weiterhin Projekte für fossile Brennstoffe genehmige, so etwa Öl- und Gasbohrungen. Das Weiße Haus erklärte dagegen, Präsident Biden habe den Klimawandel vom ersten Tag an als Dringlichkeit und existenzielle Bedrohung behandelt.

Im Rahmen der UNO-Vollversammlung findet am Mittwoch auf Initiative von UNO-Generalsekretär Guterres eine Klimakonferenz statt.

