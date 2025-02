Vor der Bundestagswahl fordert Fridays for Future alle Parteien dazu auf, klare Klimaschutz-Maßnahmen vorzulegen. (Carsten Koall / dpa / Carsten Koall)

Vor dem Brandenburger Tor warnte die Aktivistin Neubauer die Politik davor, die Klimakrise zu vergessen. Es könne nicht über die Weltwirtschaft, die Sicherheit in Europa und Migration geredet werden, ohne auch über die Erderwärmung und ihre Folgen zu sprechen, sagte sie.

Zu dem so genannten Klimastreik hatte die Initiative "Fridays for Future" aufgerufen. Bundesweit sind in mehr als 150 Städten Demonstrationen angekündigt.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.