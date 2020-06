In Berlin haben sich Tausende Menschen versammelt, um gegen Rassismus und soziale Ungerechtigkeit zu demonstrieren.

Sie wollen eine neun Kilometer lange Menschenkette quer durch die Hauptstadt bilden. Das Bündnis "Unteilbar" organisiert die Protestaktion. Zuvor hatte Berlins Regierender Bürgermeister Müller vor dem Risiko von Neuinfektionen gewarnt. Das Erreichte dürfe nicht verspielt werden, sagte der SPD-Politiker dem "Tagesspiegel". Müller rief die Demonstranten dazu auf, rücksichtsvoll zu sein und aufeinander Acht zu geben.



Auch in anderen deutschen Städten sind heute Kundgebungen gegen Ungerechtigkeit, Rassismus und Antisemitismus angesetzt. Über die Gefahr durch große Demonstrationen in der Corona-Krise berichten wir in unserem ausführlichen Artikel: Kommt es durch Demonstrationen zu einer zweiten Infektionswelle?