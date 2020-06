In mehreren deutschen Städten haben gestern zahlreiche Menschen gegen Rassismus, Antisemitismus und soziale Ungerechtigkeit protestiert.

Allein in Berlin beteiligten sich nach Angaben der Veranstalter rund 20.000 Personen an einer Menschenkette. Sie reichte neun Kilometer weit vom Brandenburger Tor bis nach Neukölln. Die Polizei bezeichnete das Verhalten der Teilnehmer als vorbildlich. Sie hätten Masken getragen und Abstand gehalten.



Kundgebungen gab es auch in Hamburg, Leipzig, Münster und Freiburg. Das Bündnis "Unteilbar" hatte zu Solidarität in der Corona-Krise aufgerufen. Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit und Klimagerechtigkeit dürften nicht gegeneinander ausgespielt werden.