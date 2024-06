Großkundgebung gegen Rechtsextremismus in Hamburg (picture alliance / dpa / Markus Scholz)

Zu der Kundgebung rund um die Binnenalster hatte ein Bündnis aus Gewerkschaften, Verbänden und Kirchen aufgerufen. Die amtierende Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Fehrs, rief in ihrer Rede zur Gewaltfreiheit in politischen Auseinandersetzungen auf. Echte Demokratie könne nur im gewaltfreien Miteinander gedeihen, sagte Fehrs.

An der Demonstration beteiligten sich nach Angaben der Polizei etwa 10.000 Menschen.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.