Knapp zwei Wochen nach der fremdenfeindlichen Demonstration in Chemnitz wird es einen ersten Prozess wegen des Zeigens des Hitlergrußes geben.

Wie das Amtsgericht der Stadt mitteilte, muss sich dort ein 33-Jähriger am Donnerstag verantworten. Einen Tag später steht ein 34-Jähriger wegen des gleichen Deliktes vor Gericht. Er hatte den Hitlergruß bei einer Demonstration Ende August gezeigt. Beide Angeklagten stammen aus Chemnitz.



Wegen der rechtsgerichteten Demonstrationen in Köthen und Halle hat die Polizei zudem dutzende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Allein in 12 Fällen gehe es um den Verdacht der Volksverhetzung, teilte die Polizeidirektion in Dessau-Roßlau mit. In Köthen hatten Teilnehmer unter anderem die Parole "Nationalsozialismus jetzt" skandiert.