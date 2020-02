Demonstration in Chile

In Chile haben erneut tausende Menschen für umfassende Reformen und gegen die Regierung von Präsident Piñera demonstriert.

In der Hauptstadt Santiago zogen sie gestern Abend durch die Innenstadt und blockierten einen wichtigen Verkehrsknotenpunkt. Korrespondenten zufolge kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei, als Demontranten Steine warfen und Barrikaden anzündeten.



Die Proteste in Chile hatten im Oktober begonnen. Zunächst richteten sie sich gegen eine Erhöhung der Ticketpreise im öffentlichen Nahverkehr. Die Demonstrierenden kritisieren aber auch niedrige Löhne, hohe Kosten für Bildung und Gesundheit sowie die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich in dem südamerikanischen Land.