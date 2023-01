Demonstration in Paris zum Gedenken der Opfer des Anschlags auf PKK-Büro 2013. (Lewis Joly / AP / dpa / Lewis Joly)

Im Dezember waren bei einem Anschlag auf ein kurdisches Kulturzentrum in der französischen Haupstadt drei Menschen getötet worden. Der mutmaßliche Täter erklärte, er habe rassistische Motive gehabt.

Außerdem erinnern die Demonstranten an die drei Menschen, die 2013 bei einem Anschlag auf ein Pariser Büro der Arbeiterpartei Kurdistans, PKK, getötet wurden. Dem mutmaßlichen Täter wurden damals Verbindungen zum türkischen Geheimdienst nachgesagt, was die Regierung in Ankara zurückwies. Der Verdächtige, ein türkischer Staatsbürger, starb noch vor Prozessbeginn in französischer Haft.

Die heutige Kundgebung findet unter umfrangreichen Sicherheitsvorkehrungen statt. Die PKK wird in der Türkei, der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft.

Diese Nachricht wurde am 07.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.