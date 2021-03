Wenige Tage vor der Parlamentswahl in Israel haben dort tausende Menschen erneut gegen Ministerpräsident Netanjahu protestiert.

Die Demonstranten versammelten sich vor der Residenz des Regierungschefs in Jerusalem und forderten seine Abwahl. Netanjahu ist derzeit wegen Korruption in mehreren Fällen angeklagt. Die Menschen warfen ihm zudem schlechtes Corona-Krisenmanagement vor. Israel verzeichnete zeitweise sehr hohe Todes- und Infektionszahlen. Netanjahu hingegen stellt im Wahlkampf die Erfolge der schnellen Impfkampagne heraus.



Seit Juni vergangenen Jahres gehen regelmäßig Menschen gegen Netanjahu auf die Straße. Die heutige Demonstration war eine der größten seit Monaten. - Am nächsten Dienstag findet in Israel die Parlamentswahl statt - die vierte innerhalb von zwei Jahren. Umfragen zufolge zeichnet sich erneut eine schwierige Regierungsbildung ab.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.