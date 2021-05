Eine Reporterin der Deutschen Welle ist nach eigenen Angaben bei einem Arbeitseinsatz in Kenia mit Tränengaspatronen beschossen worden.

Ostafrikakorrespondentin Mariel Müller sagte der Deutschen Presse-Agentur, sie sei während einer Demonstration in Nairobi an Wade und Oberschenkel getroffen worden, während sie ein Interview geführt habe. Dabei habe sie eine Verletzung davongetragen. Bei der Demonstration ging es unter anderem um die zunehmende Polizeibrutalität in Kenia sowie die Auswirkungen des seit Ende März geltenden Lockdowns.



Der Intendant der Deutschen Welle, der Verein der in Ostafrika ansässigen Auslandskorrespondenten sowie die Menschenrechtsorganisation Amnesty International Kenia verurteilten den Angriff auf Müller. Amnesty International rief die kenianischen Behörden dazu auf, den Vorfall zu untersuchen.