Sachsens Innenminister Wöller hat die Gewalt in Leipzig nach einer Demonstration gegen das Verbot einer linksextremen Internet-Plattform verurteilt. Wer Journalisten und Polizisten attackiere, greife die Meinungsfreiheit und die friedliche Gemeinschaft an, erklärte der CDU-Politiker.

Man werde nicht hinnehmen, dass Leipzig das Ziel gewaltbereiter Linksextremisten aus ganz Deutschland werde. Die Polizei habe betont deeskalierend gehandelt, unterstrich Wöller. Auch die Leipziger SPD-Bundestagsabgeordnete Kolbe verurteilte die Krawalle und sprach von sinnloser Gewalt ohne politische Inhalte. Die einzige, die sich darüber freue, sei die politische Rechte, schrieb Kolbe auf Twitter.

13 leicht verletzte Polizisten, sechs vorläufige Festnahmen

Nach Angaben der Polizei wurden 13 Polizisten leicht verletzt, unter anderem durch Steinwürfe und Pyrotechnik. Sechs Personen wurden vorläufig festgenommen. Zuvor hatten sich etwa 1.600 Menschen an einer Demonstration vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig beteiligt. Das Gericht verhandelt am kommenden Mittwoch über das Verbot der Online-Plattform "linksunten.indymedia".



Im August 2017 hatte der damalige Bundesinnenminister de Maizière (CDU) den Betrieb der Seite verboten. Das Portal bezeichnete er als die bedeutendste Internetseite für gewaltbereite Linksextremisten in Deutschland.