Die Polizei in Moskau hat nach eigenen Angaben mehr als 1.000 Demonstranten festgenommen. Sie seien wegen "verschiedener Straftaten" in Polizeigewahrsam gekommen. Kritik kam von der Europäischen Union und der Menschenrechtsorganisation Amnesty International.

Eine EU-Sprecherin sagte in Brüssel, die Sicherheitskräfte hätten unverhältnismäßige Gewalt gegen friedliche Demonstranten angewendet. Die zahlreichen Festnahmen liefen dem Recht auf freie Meinungsäußerung und der Versammlungsfreiheit zuwider. Zugleich forderte die EU mit Blick auf die im September anstehenden Kommunalwahlen in Russland Chancengleichheit. Russland müsse sich an die Vorgaben der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und andere internationale Verpflichtungen halten.



Amnesty International kritisierte den Einsatz "exzessiver Gewalt" und forderte die unverzügliche Freilassung aller friedlichen Demonstranten.



Die Menschen hatten sich vor dem Rathaus in der Innenstadt versammelt, um gegen den Ausschluss von Oppositionskandidaten von der bevorstehenden Regionalwahl zu protestieren. Insgesamt sollen mehrere tausend Menschen an der Kundgebung teilgenommen haben. Die Polizei hatte bereits vor Beginn der Demonstration angekündigt, hart durchzugreifen. Der Protest war nicht genehmigt.

Nawalny wegen schwerer allergischer Reaktion im Krankenhaus

Bereits in den vergangenen Wochen hatte es eine Demonstration in Moskau gegeben. Die ausgeschlossenen Oppositionskandidaten werfen der Moskauer Wahlleitung vor, sie unter dem Vorwand von Unregelmäßigkeiten bei ihren Bewerbungen von den Wahllisten gestrichen zu haben. In Russland werden im September landesweit die Kommunal- und Regionalparlamente neu gewählt.



Einer der Initiatoren der Proteste, der Kreml-Kritiker Nawalny, wurde heute wegen einer schweren allergischen Reaktion ins Krankenhaus eingeliefert. Die Ursache ist unbekannt. Nawalny befand sich in Haft. Er war am Mittwoch zu 30 Tagen Gefängnis verurteilt worden.