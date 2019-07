Die Polizei in Moskau hat mehr als 600 Demonstranten festgenommen. Sie hatten sich vor dem Rathaus in der Innenstadt versammelt, um gegen den Ausschluss von Oppositionskandidaten von der bevorstehenden Regionalwahl zu protestieren. Insgesamt sollen mehrere tausend Menschen an der Kundgebung teilgenommen haben.

Die Polizei hatte bereits vor Beginn der Demonstration angekündigt, hart durchzugreifen, weil die Protestaktion nicht genehmigt worden war.



Aufgerufen zu der Demonstration hatte unter anderem der Oppositionspolitiker Nawalny. Er wurde deswegen am Mittwoch für 30 Tage ins Gefängnis gebracht. Ilja Jaschin, ein anderer führender Oppositioneller, war ebenfalls festgenommen worden.



Bereits in den vergangenen Wochen hatte es eine Demonstration in Moskau gegeben. Die ausgeschlossenen Oppositionskandidaten werfen der Moskauer Wahlleitung vor, sie unter dem Vorwand von Unregelmäßigkeiten bei ihren Bewerbungen von den Wahllisten gestrichen zu haben. In Russland werden im September landesweit die Kommunal- und Regionalparlamente neu gewählt.