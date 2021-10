In Duisburg haben mehrere tausend Stahlarbeiter für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze beim geplanten Umbau hin zu einer klimaschonenderen Produktion demonstriert.

Sie forderten von einer neuen Bundesregierung finanzielle Unterstützung für die Transformation der Branche. Die IG Metall hat für heute zu einem bundesweiten Aktionstag aufgerufen. Geplant sind Veranstaltungen an über 50 Orten, die größte davon im Regierungsviertel in Berlin. Dort werden bis zu 50.000 Teilnehmer erwartet. Die IG Metall und Arbeitnehmervertreter befürchten, dass die Stahlunternehmen durch die Klimaschutzziele der EU im Wettbewerb mit Konkurrenten außerhalb der Union nicht bestehen können.



Die Stahlindustrie gehört wie die Aluminium-, Zement- oder die Chemiebranche zu den größten CO2-Emittenten in Deutschland.

