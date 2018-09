Seit knapp einer Woche richten sich die Blicke der deutschen Öffentlichkeit nach Chemnitz. Nicht nur die deutschen, auch internationale Medien berichten intensiv aus der Stadt. Das Interesse auch über Deutschland hinaus ist groß an dem, was sich dort gerade abspielt. Zu recht. Denn in Chemnitz wird in diesen Wochen mitentschieden, wie wir das Zusammenleben in unserem Land weiter gestalten können und wollen.

Auf der einen Seite laufen rechte und extrem rechte Gruppierungen, die sich selbst in Trauer geben über ein Gewaltverbrechen auf dem Stadtfest vor einer Woche, bei dem ein Mann getötet und zwei verletzt wurden. Die Tatverdächtigen sind Ausländer, das allein reicht den Rechten, um aus der Tat politisches Kapital schlagen zu wollen. Ein ebenso durchschaubares wie erbärmliches Manöver.

Bürgerlich ist hier nur noch die Fassade

Es muss für die Chemnitzer andere Mittel geben, die Betroffenheit über ein furchtbares Gewaltverbrechen auszudrücken. Demonstrationen, auf denen der Hitlergruß gezeigt, Neonazi-Parolen gegrölt oder gar Jagd auf anders aussehende oder anders denkende Menschen gemacht werden, gehören sicher nicht dazu.

Martin Kohlmann von Pro Chemnitz mit einer kubanischen Flagge vor dem Karl-Marx-Denkmal (dpa)

Auch dem letzten besorgten Bürger sollte seit Montag klar sein: Wer auf solchen Demonstrationen mitläuft, wird nicht danach willkürlich in die rechte Ecke gestellt. Er stellt sich selbst dorthin. Nur unwesentlich anders verhält es sich mit der Veranstaltung der AfD. Die bemüht sich heute erneut, ein bürgerliches Gesicht zu zeigen. Aber die Veranstaltung wird von den drei Landesverbänden aus Sachsen, Thüringen und Brandenburg veranstaltet. Denjenigen, die voll auf der Linie des extrem Rechten Björn Höcke sind. Bürgerlich ist hier nur noch die Fassade.

Die Vernetzung der Neuen Rechten

In Chemnitz wird dieser Tage auch deutlich, wie erfolgreich die Vernetzung der Neuen Rechten in den vergangenen Jahren gewesen ist. Auch ein Erfolg der verstetigten islamfeindlichen Pegida-Gruppierung aus Dresden, Sammel- und Treffpunkt seit nunmehr vier Jahren. Die Vernetzung der Neuen Rechten stellt unsere Gesellschaft vor große Herausforderungen. Nicht nur in Sachsen, aber hier besonders. Wie soll unsere Demokratie in Zukunft funktionieren, wie unser Zusammenleben? Gelingt es den Rechten, ihre Agenda durchzusetzen, gelingt ihnen der Schulterschluss mit weiteren Teilen der Gesellschaft?

Teilnehmer von Pro Chemnitz marschierten später gemeinsam mit AfD- und Pegida-Anhängern (dpa)

Fragen, die heute in Chemnitz auf der Straße ausverhandelt werden, es aber in ganz Deutschland müssten. In Familien, Vereinen, Parteien und Parlamenten. Die Vorfälle in Chemnitz könnten sonst auch zu einer weiteren Entfremdung zwischen Ost und West führen. Denn es ist keine steile These, dass viele Menschen in Deutschland noch nie in Chemnitz gewesen sind. Von einem tieferen Einblick in die Stadtgesellschaft ganz zu schweigen.

Chemnitzer Zivilgesellschaft bräuchte Unterstützung

Die Wunden der Nachwendezeit und die starke rechte Szene aber machen natürlich nicht allein Chemnitz aus. Es gibt hier neben Wirtschaft Kultur, Kunst und eine international aufgestellte Universität. Und es gibt Menschen, die sich für Demokratie und ein friedliches Zusammenleben einsetzen. Sie sind heute zu Tausenden auf die Straße gegangen. Der Chemnitzer Zivilgesellschaft ist es durch Gegenprotest etwa gelungen, einen Pegida-Ableger zur Aufgabe zu zwingen. Und am 1. Mai stellten sich die Chemnitzer gegen eine Kundgebung der Neonazis des Dritten Wegs.

Eine Demonstrantin mit Schild "Wütender brauner Mopp" (ZB)

Die Chemnitzer Zivilgesellschaft bräuchte Unterstützung nicht nur, wenn ein rechter Mob durch die Stadt gezogen ist, die genauso ihre ist wie die der Chemnitzer mit Migrationshintergrund. In Chemnitz geborene Menschen sind es gewohnt, sich mit extrem Rechten und deren Gedankengut auseinanderzusetzen. Mehr als es die meisten Demokraten in Deutschland je müssen. Wer sich in Chemnitz offen gegen Rechts engagiert, dem wird es nicht immer leicht gemacht durch die in Sachsen seit 1990 regierende CDU, in der Proteste gegen Rechts schnell als zu links gelten.

Auch die Polizei muss sich bewähren

Dass Menschen angesichts des Polizeiversagens am Montag zu Recht aus Angst um ihre Gesundheit sich nicht zu den Protesten trauten, kommt hinzu und ist ein Skandal. Die nächsten Wochen werden daher auch ein Zeichen sein, ob die sächsische Polizei willens und in der Lage ist, bei Straftaten auf rechten Demonstrationen einzugreifen und das Gewaltmonopol durchzusetzen. Es wäre ein erster Schritt im Kampf gegen die extreme Rechte und eine Grundlage für die Diskussion über das Zusammenleben in Chemnitz und ganz Deutschland.

Bastian Brandau (©Deutschlandradio / Bettina Straub)Bastian Brandau, geboren in Lüneburg, studierte Politikwissenschaften auf Magister in Göttingen und Bologna. Erste Radioerfahrungen beim Stadtradio Göttingen, dem NDR und WDR. Volontariat beim Deutschlandradio in Berlin, Köln und Brüssel. Seit 2016 Landeskorrespondent in Sachsen.