Rund 130 Organisationen haben für heute zu einem Aktionstag gegen Ungerechtigkeit, Rassismus und Antisemitismus aufgerufen.

In Berlin, Leipzig, Hamburg und weiteren Städten wollen die Teilnehmer mit Demonstrationen oder im Internet ein Band der Solidarität bilden. Bereits gestern hatte es Kundgebungen in mehreren europäischen Städten gegen Rassismus und Polizeigewalt gegeben, auch in Deutschland.



In Stuttgart beispielsweise gingen rund 2.000 Menschen auf die Straße. Zu Unruhen kam es in Paris. Dort setzte die Polizei Tränengas ein. Auch in der Schweiz gab es Proteste. In Zürich beteiligten sich mehr als 10.000 Menschen.