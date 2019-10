Bundesweit sind heute Proteste gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien geplant.

So seien etwa in Berlin, Hamburg, Köln, Hannover, Stuttgart, Frankfurt am Main und in München Demonstrationen angesetzt, teilten kurdische Organisationen mit. Allein in Köln werden nach Polizeiangaben 5000 Teilnehmer erwartet. Auch in Berlin wird mit einer ähnlichen Zahl gerechnet.