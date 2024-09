Gaza-Krieg

Demonstrationen für Geisel-Deal in israelischen Städten - Luftwaffe greift Hisbollah-Ziele im Libanon an

In Israel haben am Abend tausende Menschen in mehreren Städten für eine Feuerpause im Gazastreifen und eine Einigung zur Freilassung der Geiseln aus der Gewalt der Hamas demonstriert.