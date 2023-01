Nach den Ausschreitungen auf dem brasilianischen Kongressgelände (picture alliance/dpa/Matheus Alves)

Die Demonstranten in den Millionenmetropolen São Paulo und Rio de Janeiro sowie in anderen Städten des Landes forderten harte Konsequenzen für die Täter, wie lokale Medien berichten.

Am Sonntag hatten Bolsonaro-Anhänger den Kongress, den Obersten Gerichtshof sowie den Regierungssitz gestürmt und in den Gebäuden erhebliche Schäden angerichtet. Die Polizisten vor Ort wirkten überfordert, einige schienen mit den Angreifern sogar zu sympathisieren. Zum besseren Schutz der Hauptstadt sollen nun über 600 zusätzliche Polizisten nach Brasília verlegt werden. Die Beamten würden aus 15 Bundesstaaten in den Bundesdistrikt entsandt, hieß es in einem Pressebericht.

10.01.2023